الرئيس الإيطالى يمهل الأحزاب 4 أيام لإتمام مفاوضات تشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقال ماتاريلا إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس "المجموعات نفسها التى كانت دعمت الحكومة السابقة". ويواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال فى خضم جائحة كورونا التى أدّت إلى وفاة أكثر من 87 ألف شخص فى البلاد وتسببت بركود اقتصادى عميق.

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