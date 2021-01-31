سبب احتساب هدف النصر الثاني في الهلال رغم وجود لمسة يد على لاعب النصر

آثار هدف النصر الثاني في الهلال والذي وقع عليه عبد الرزاق حمد الله في ديربي نهائي كأس السوبر السعودي جدلاً تحكيمياً واسعاً ما بين مؤيد ورافض لقرار الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو باحتساب الهدف حيث اختلف المشجعون على لقطة الهدف بعد نهاية أحداث المباراة التي شهدت فوز النصر السعودي ببثلاثة أهداف نظيفة أمام الهلال السعودي على استاد “الملك فهد الدولي”، ونجح النصر بقيادة الكرواتي ألين هورفات في التتويج للمرة الثانية على التوالي بكأس السوبر السعودي حيث أصبح أول فريق سعودي يحقق البطولة مرتين على التوالي، وكان النصر قد حقق البطولة الموسم الماضي 20/19 بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح.

وافتتح العالمي التهديف في مباراة الديربي عن طريق رأسية البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب النصر مستغلاً عرضية زميله سلطان الغنام في الدقيقة 62، وقام عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال بتصدى الكرة ولكن من داخل مرماه بعد تعديها خط المرمى بمسافة قليلة، ومن تسدية قوية من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله جاء الهدف الثاني في الدقيقة 82 حيث اصطدمت الكرة بالعارضة وهزت شباك المعيوف ثم اختتم شريط التهديف سامي النجعي الذي أحرز الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة حاسمة من حمد الله بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة ليتوج النصر بطلا للسوبر السعودي.

خبير تحكيمي يعلق على هدف النصر الثاني في الهلال

علق الخبير التحكيمي لقنوات السعودية الرياضية، عبد الرحمن الزيد على لقطة الهدف الثاني للنصر الذي أحرزه حمد الله في مرمى الهلال، وسبق الهدف وجود لمسة يد على لاعب النصر سلطان الغنام حيث كان يحاول لاعب الهلال “سالم الدوسري” ركل الكرة وإرسالها بعيداً ولكنها اصطدمت بيد “الغنام” الذي استلمها ومررها لزميله حتي وصلت لحمد الله لتسكن الكرة بعد ذلك في الشباك.

وأكد الزيد على صحة هدف النصر رغم وجود لمسة يد معللاً ذلك بأن لاعب النصر لم يكن متعمدًا لمس الكرة بيده حيث لمست الكرة الجزء السفلي من يده التي كان يضعها بالقرب من جسده، وأضاف الزيد أن القوانين الجديدة للفيفا تسمح باحتساب الهدف طالما لم يأت مباشرة أو فوري من بعد لمسة اليد موضحاً أنه إذا كان الغنام هو من أحرز الهدف أو صنع الكرة مباشرة لحمد الله لأصبح الهدف ملغي.

وتحدث عبد الرحمن الزيد أيضا على عودة الحكم في قراره وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وذلك على خلفية محاولة لاعب الهلال “سالم الدوسري” تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بيد مدافع النصر “عبد الله مادو” بعد أن مد جسمه على أرضية الملعب لمنع الكرة من الوصول لمهاجم الهلال حيث احتسبها الحكم الإيطالي ركلة جزاء ولكنه عاد في قراره بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الVAR.

وأوضح الزيد أن الحكم أخطأ من البداية باحتساب ضربة الجزاء لصالح الهلال ولكنه تدارك الخطأ بالعودة إلى الVAR مشيرا إلى أن عبد الله مادو “مدافع النصر” كانت يده مرتكزة على الأرض بشكل طبيعي قبل أن تصطدم الكرة التي مررها الدوسري بيده وجسده، ووفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لا توجد ركلة جزاء في هذه الحالة، وإذا كانت يد المدافع ممدودة لاحتسبت مخالفة وضربة جزاء.