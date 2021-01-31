أمريكا تبدأ توزيع 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب رويترز، أوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا". هذا وفى وقت سابق، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التى تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، بأن عدد حالات الإصابة المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، تجاوز حاجز الـ26 مليون حالة يوم (السبت).

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