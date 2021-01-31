FBI: اقتحام الكابيتول مدبر.. وتورط ممولين كبار لـ ترامب

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في أحداث مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف عن أدلة تشير إلى وجود تنسيق وتخطيط لأعمال الشغب العنيفة والتشجيع عليها.

وتقول الصحيفة إنها راجعت تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الهجوم، بما في ذلك عدة خرائط للكونجرس الأمريكي ومجموعة منشورات عبر الإنترنت يُزعم أن مؤيدي ترامب قدموها في الفترة التي سبقت أحداث الشغب في الكابيتول. وفقًا للتقرير، كانت إحدى الخرائط بعنوان "إنشاء محيط" وكشفت أنفاقًا ومسارات تربط أجزاء مختلفة من المبنى.

ومن بين إشارات وجود ترتيب مسبق، وجود منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم 6 يناير، مثل منشور كتب صاحبه:"كن مستعدًا للقتال.. الكونجرس يحتاج إلى سماع صوت تهشم الزجاج، وركل الأبواب".

وقالت الصحيفة إنها راجعت بشكل خاص لقطات فيديو من هجوم الكابيتول، بعضها "حصري" وجمعت مقاطع مع نموذج ثلاثي الأبعاد وخرائط للمبنى لتوضيح كيف اندلعت أعمال الشغب. وفقًا للتقرير، يعمل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة على "كشف الدوافع والعلاقات والأهداف والأفعال المختلفة'' لأنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، لا سيما للتمييز القانوني بين أولئك الذين تجمعوا في تجمع سياسي وأولئك الذين لعبوا. الأدوار الرئيسية في ارتكاب أو تنسيق العنف.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من المناقشات التي سبقت أعمال الشغب حول أعمال العنف المرتقبة حدثت على موقع "TheDonald.win" الذي وصف أنصار ترامب عليه التظاهرات بالحرب.

في 6 يناير، أدى تجمع لأنصار ترامب إلى هجوم مميت على مبنى الكابيتول، حيث تم التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص، بما في ذلك ضابط إنفاذ قانون. وبحسب ما ورد تم تمويل التجمع الذي تبلغ قيمته 500 ألف دولار في واشنطن من قبل عدد من المنظمات الداعمة لترامب.

ويُزعم أن ابنة مؤسس سلسلة سوبر ماركت Publix جورج دبليو جينكينز، ساعدت مذيع الإذاعة المحافظ ومنظر المؤامرة أليكس جونز، وقدمت "حصة الأسد" من الأموال لتنظيم مظاهرة بقيمة 500 ألف دولار في واشنطن إليبس حيث تحدث الرئيس الأمريكي السابق. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وجولي جينكينز فانسيلي ، وهي مانحة بارزة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت بما يقرب من مليون دولار في حملة إعادة انتخاب ترامب والحزب الجمهوري خلال دورة انتخابات 2020، ورد أنها قدمت حوالي 300 ألف دولار، بمساعدة جونز، لتنظيم المرحلة السادسة. وبحسب التقرير، نظم ترامب مسيرة في يناير في حديقة أمام البيت الأبيض.

قبل دعم جينكينز في أنشطتها لجمع التبرعات، ورد أن مؤسس شركة إنفوارز أليكس جونز تعهد شخصيًا بمنح 50000 دولار لحجز حديقة تبلغ مساحتها 52 فدانًا للحدث في مقابل "مكان التحدث الأعلى من اختياره"، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال، نقلًا عن وثيقة تمويل.