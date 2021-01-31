مصرع وإصابة 34 معلما في انقلاب أتوبيس بـ كوبا

أعلنت الحكومة الكوبية مصرع 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جراء انحراف حافلة تقل 45 معلما عن طريق سريع شرقي العاصمة (هافانا).
وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم إلى أن المعلمين كانوا عائدين من هافانا إلى شرق كوبا حيث كانوا يعملون مع مئات آخرين، نظرا لنقص في الكوادر التعليمية هناك.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمكان الحادث حيث هوت الحافلة، وفي لقطات أخرى ظهر حطام الحافلة التي ترقد على جانبها في الوادي.
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