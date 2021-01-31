نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منح الجنسية الإماراتية 2021 للوافدين وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط منح الجنسية الإماراتية 2021، هي أحدث ما أعلنته الحكومة الإماراتية من قرارات، وهي تتعلق بتجنيس فئات محددة، ومنح الجنسية الإماراتية لهم مع احتفاظهم الكامل بجنسياتهم الأصلية، وذلك بقرار رسمي من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء بها، حيث تقرر أن يسري هذا القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، على بعض الفئات التي تحديدها، حسب القانون الذي تم تعديله والإعلان عنه اليوم.

شروط منح الجنسية الإماراتية 2021

تمنح الإمارات العربية المتحدة، للمقيمين بها عددًا من المزاياـ أبرزها التأشيرات القابلة للتجديد، والتي تكون صالحة لبضع أعوام طالما أن حاملها مازال يعمل بالإمارات، وبناء على ذلك، كانت الإمارات قد جعلت التأشيرات الخاصة بها مرنة للغاية، ويمكن للوافديمن إليها الحصول على فترة إقامة طويلة، خاصة بعض الفئات مثل الطلاب والمستثمرين والمهنيين مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.

وحاليًا تستهدف الإمارات استقطبا الكفاءات، في كل المجالات المهنية خاصة ما يتعلق منها بالعقول المستنيرة اقتصاديًا وعلميًا وعمليًا، وكان من أبرز الفئات الاي سوف تحصل على الجنسية الإماراتية؛ المهنيين ومن يحملون شهادات متخصصة، بالإضافة إلى أصحاب المواهب.

شروط تجنيس الأطباء بالإمارات

يشترط أن يكون تخصص الطبيب، في مجال تخصص دقيق وفريد أيضًا.

يجب ألا تقل خبرة الطبيب في مجال تخصصه، عن عشرة أعوام.

يجب أن يكون للطبيب المتخصص، أبحاثًا منشورة وإسهامات كبيرة في مجاله.

يجب أن يكون تخصصه الدقيق، مهمًا للدولة الإماراتية.

يجب أن يكون عضوًا في منطمة علمية مرموقة وعالية، في مجال تخصصه.

شروط تجنيس العلماء حسب قرار الإمارات

اشترطت الإمارات من أجل تجنيس فئة العلماء، واحتفاظهم بجنسياتهم الأصلية، كل ما يلي:

يجب أن يكون الفرد، باحثًا نشطًا فيس مجال تخصصه بشكل كبير، وذلك بالتعاون مع أحد المراكز البحثية أو الجامعات المتخصصة في مجاله، سواء أكانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص.

يجب ألا تقل فترة الخبرة، لمن هم في فئة العلماء عن عشرة أعوام، من العمل والخبرات في مجال التخصص.

يشترط أن يكون الباحث قد حصل على توصية مسبقة، من إحدى المراكز والجهات البحثية في الإمارات من قبل.

شروط تجنيس فئة أصحاب المواهب في الإمارات

يشترط أن يكون الموهوب، قد حصل على براءة اختراع واحدة على الأقل، من إحدى الجهات الرسمية في الإمارات من قبل، على أن تكون معتمدة من وزارة الاقتصاد، أو من إحدى الجهات العالمية المعترف بها.

يشترط أن يكون الموهوب، قد حصل من قبل علىتوصية من وزارة الاقتصاد.

يجب أن يكون الشخص من رواد الفن والمواهب، على أن يكون قد حصل على جائزة عالمية في مجاله الفني، وكذلك رسالة توصية من إحدى الجهات المختصة في مجاله.

وأخيرًا يشترط بالنسبة لفئة المستثمرين؛ أن يكون المستثمر مالكًا لعقار واحد على الأقل داخل الإمارات العربية المتحدة.

ضوابط استلام الجنسية الإماراتية

يجب على من يتسلم الجنسية الإماراتية، قسم يمين الولاء للإمارات العربية المتحدة.

التعهد بأن يلتزم بكافة القوانين الإماراتية التي تم سنها.

يجب إبلاغ الإدارة المختصة، إذا كان الشخص بصدد إضافة جنسية جديدة، أو في حال فقدانه لجنسية يحملها برفقته.

يمكن للإمارات ويحق لها، أن تسحب الجنسية من أي شخص تم تجنيسه، في حال افتقاده لأحد الشرلاوط المنصوص عليها من أجل حمل الجنسية الإماراتية، أو أخل الشخص بأحد الالتزامات، التي تنص عليها دولة الإمرات، والمعنلة عبر رابط بوابة الإمارات الرسمية.

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