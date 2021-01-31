جندي جائع .. كتاب جديد يكشف أول حالة إصابة بفيروس الإيدز

صنفت متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" الناتجة عن عدوى نقص المناعة البشرية "إتش آي في" في 5 يونيو 1981 رسميا على أنها وباء، وكان له تأثير كبير على البشرية صحيًا واجتماعيًا.

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عالم الأحياء الدقيقة الكندي جاك بيبين، في كتاب جديد يتتبع بداية وباء الإيدز لجندي جائع في الحرب العالمية الأولى أسر وأكل حيوانات مصابة.

وفقًا للكتاب الذي يحمل عنوان "أصول الإيدز"، كان المريض صفر واحدًا من 1600 جندي بلجيكي وفرنسي سافروا إلى الكاميرون قادمين من ليوبولدفيل في الكونغو البلجيكية وأصيبوا بعد أن قتل شمبانزي مصابًا بشيء مشابه لفيروس نقص المناعة البشرية - الفيروس الذي يسبب الإيدز.

يصحح الكتاب إصدارًا سابقًا من أصل فيروس نقص المناعة البشرية، تم تقديمه في الطبعة الأولى من المجلد الذي صدر في عام 2011. في الإصدار الأول، قال بيبين إن فيروس نقص المناعة البشرية انتقل من القرود إلى البشر بعد أن قتل صياد أفريقي مصابًا أحد الوحوش في عام 1921 و أصيب في هذه العملية.

الآن ، يقترح عالم الأحياء المجهرية الكندي أنه كان جنديًا جائعًا في الحرب العالمية الأولى هو الذي أسر وأكل شمبانزيًا مصابًا بعد أن علقت كتيبته في غابة حول مولوندو، الكاميرون، دون أي إمدادات غذائية.

تم إعلان الإيدز رسميًا على أنه وباء في عام 1981 حيث بدأت أعداد متزايدة من الرجال المثليين في الموت بعد الإصابة بمجموعات غير عادية من الالتهاب الرئوي. منذ ذلك الحين، أصاب المرض حوالي 76 مليون شخص على مستوى العالم وقتل ما يقدر بنحو 33 مليونًا.

المرض سببه فيروس نقص المناعة البشرية ، وهو فيروس قفز من الرئيسيات إلى البشر في أوائل القرن العشرين إلى منتصفه في أفريقيا وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ونقل الدم، والإبر المشتركة، وفي الرحم من الأم إلى الطفل.

في حين أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح فعال ضد المرض ، فإن العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، إذا تم تلقيه على أساس منتظم ، يمكن أن يساعد في إبطاء مسار المرض وتقليل خطر الوفاة.