تحديثات رابط وحدة تنسيق القبول الموحد لجاهزية استقبال طلبات الناجحين في تكميلي توجيهي الأردن

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد بالمملكة الأردنية الهاشمية، من أهم الروابط الإلكترونية التي يبحث عنها الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بالأردن، فهو الموقع الإلكتروني الذي يستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات، ومع قُرب موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بعمل التحديثات اللازمة ليكون الرابط جاهز لاستقبال رغبات وطلبات الناجحين في الدورة التكميلية، دون عقبات وبكل سهولة خلال فتح باب التسجيل على الموقع.

الدخول على الموقع الإلكتروني “admhec.gov.jo“.

الاطلاع على التخصصات المتاحة للناجحين بالدورة التكميلية.

تسجيل البيانات عند فتح التسجيل.

كتابة الرغبات حسب نسب القبول.

التسجيل على رابط وحدة تنسيق القبول الموحدتحديثات وزارة التعليم العالي للموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق للقبول الموحد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال موقعها الرسمي عبر تويتر، أنه تقوم بعمل تحديثات لبيانات الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، حتي يتمكن الطلاب الناجحين في الدورة التكميلية بتوجيهي الأردن 2020 وأولياء أمورهم، من الدخول على الموقع والتعرف على التخصصات الموجودة على الرابط، والتي بلغت 330 تخصص في عدد 9 جامعات حكومية مضاف إليهم جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث شمل تحديث البيانات توضيح لهذه التخصصات ومجالات العمل بكل تخصص، وهل هو مطلوب في سوق العمل أم لا حسب أخر بيانات لديوان الخدمة المدنية.

شرح توضيحي للدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد

قسم شراء طلب الالتحاق.

قسم تخصصات الجامعات.

قسم السياسات العامة للقبول.

قسم المساعدة.

أقسام الموقعتقديم طلبة توجيهي الدورة التكميلية 2020-2021 في الجامعات الأردنية

أعلن مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي “الدكتور محمد أبو قديس”، عن موافقته على قبول دفعة الناجحين في التوجيهي الدورة التكميلية 2020-2021، بالفصل الدراسي الثاني للجامعات الأردنية، وجاء هذا الإعلان من خلال الاجتماع الذي عقده المجلس يوم الإثنين الموافق 2021/1/18، على أن يتم الإعلان عن بداية فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة.