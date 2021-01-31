بي ان سبورت الرياضية ترددها على تلفازك الآن مجانا وحصريا كاس العالم للاندية

بي ان سبورت ، عشاق الرياضة جميعا يعلمون أهمية قناة بي ان سبورت الرياضية التي تبث اهم الأنشطة الرياضية ومن قبل كانت تبث كأس العالم وكل ما يتعلق بالمباريات المهمة مع معلقين ممتازين وبعد جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد وبسببها تم وقف جميع الأنشطة الرياضية وعلى رأسهم كرة القدم.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة

بدأ الآن رجوع الأنشطة الرياضية تدريجيا ومن أهمهم كاس العالم للاندية والجميع يبحث عن تردد قناة بي ان سبورت الرياضية لكي يتابع بث مباراة الاهلي ضد الدحيل في كاس العالم للاندية حيث تعد قناة بي ان سبورت من أهم القنوات الموجودة على الساحة وذلك لتفردها وفي هذا المقالة نستعرض ترددها.

قناة بي ان سبورت ترددها على نايل سات 12746 ومعدل الترميز 27500 ،ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 عمودي ،وليس ذلك فقط عزيزي القارئ فهي تستخدم في بث العديد من البرامج التحليلية ومن مختلف أنحاء العالم فهي عبارة عن باقة رياضية تنطق باللغة العربية تابعة لمجموعة بي إن الإعلامية وان تأسيسها في 1 أغسطس 2003 ولكن بآسم الجزيرة الرياضية لأنها كانت احد فروع قناة الجزيرة، وبدأت في البث في الأول من نوفمبر 2003 كقناة واحدة ثم انقلبت إلى مجموعة كبيرة من القنوات في 27 أغسطس 2005.

أستعداد النادي الأهلي المصري لبطولة كاس العالم للاندية

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي المصري لخوض إلي خضوعه لأول تدريب له في قطر استعدادا لكي يواجه الدحيل القطري في بطولة الفيفا للاندية وهذه هي المباراة التي بسببها تم فتح البث المباشر للقناة وتضاعف البحث عنها في أنحاء الوطن العربي، و استقبلت جماهير الأهلي في قطر لاعبين القلعة الحمراء حين وصلت إلى العاصمة الدوحة ، لكي يستعدوا للمشاركة في كاس العالم للاندية، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة عبر طائرة خاصة تحت إجراءات احترازية بالطبع نظرا لظروف البلاد، حيث غادر الفريق في عصر الجمعة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل وإذاعتها على قنوات بي ان سبورت ،ونأمل بفوز الفريق الأفضل.