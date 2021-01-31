خطوات فتح حساب البنك الأهلي التجاري السعودي ، الذي يعد من أوائل المؤسسات المالية التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية؛ حيث يرجع تأسيسه لعام 1953م، وهو شركة مساهمة سعودية انفردت بتقديم الخدمات المصرفية المميزة التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي ساعد على جذب ثقة عدد كبير من العملاء من كافة أنحاء المملكة، سواء من المواطنين السعوديين أو الوافدين الأجانب من كافة الجنسيات، ولا يزال يحرص على تقديم أفضل الخدمات من خلال الفروع المنتشرة بالمملكة.

خطوات فتح حساب البنك الأهلي التجاري السعودي

يستطيع المواطنين المقيمين بالمملكة فتح حساب البنك الأهلي التجاري NCB بكل سهولة وبشكل إلكتروني، مع الحرص على توفير المستندات الخاصة بالعميل، والمتمثلة في الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون سارية لمدة تزيد عن شهر، بالإضافة إلى التسجيل في منصة أبشر، وأن يكون مسجلًا في العنوان الوطني، وفيما يلي خطوات الفتح حساب:

الانتقال إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري. النقر على أيقونة فتح حساب في القائمة العلوية للموقع. النقر على حساب أفراد. القيام بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول الفارغة، من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد مع تحديد التقويم. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر بالموافقة على الإقرار الضريبي. القيام بكتابة رمز التحقق. النقر على أيقونة استمرار.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات ستصل رسالة على رقم الجوال تفيد بنجاح عملية فتح الحساب الجاري، علمًا بأن هذا الحساب سيكون بالريال السعودي، وعندها يستطيع العميل الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية المتاحة من أحد فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة.

كيفية فتح حساب مؤسسة في البنك الأهلي التجاري السعودي

كما يمكن فتح حساب جاري للمؤسسات، ولكن بشرط عدم وجود حساب آخر لهذه المؤسسة في البنك الأهلي، مع ضرورة التأكد من صلاحية السجل التجاري الخاص بها، فضلًا عن سريان الهوية الوطنية، وفيما يلي خطوات فتح الحساب:

الانتقال إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري. النقر على أيقونة فتح حساب في القائمة العلوية للموقع. النقر على حساب مؤسسة القيام بتسجيل بيانات المؤسسة، من رقم السجل التجاري، وتاريخ الانتهاء مع تحديد التقويم. القيام بتسجيل بيانات صاحب المؤسسة، من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد مع تحديد التقويم. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر على إخلاء المسئولية الضريبية. القيام بإعادة تسجيل الأرقام في الحقل المخصص لها. النقر على أيقونة استمرار

مميزات فتح حساب جاري في بنك NCB

يتيح البنك الأهلي بالمملكة العديد من المميزات للعملاء، أهمها: