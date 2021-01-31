لبييا.. ماذا بعد إعلان قائمتي المرشحين؟

مرحلة مهمة بلغتها الأطراف الليبية على طريق اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة، تسمح بتنظيم انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
فبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي وضمت أربعة وعشرين مرشحا.
كما ضمت قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة التمهيدية، 10 أشخاص.
وتعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في ما يتعلق بالفترة التمهيدية.
كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا.
وشددوا التزامهم أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية.
كما وقع المرشحون إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم إلى قانون الجنسية الليبي الحالي.
في الخطوات المقبلة، من المقرر أن تعقد بعثة الأمم المتحدة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا بين الأول والخامس من فبراير المقبل، لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية.
وخلال هذا الاجتماع، ستوجه البعثة الدولية دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم بشأن تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى.
ومن المقرر أيضا أن تجري البعثة الدولية حواراً عبر الإنترنت مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين.
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