قبل أيام من محاكمته .. انسحاب 5 محامين من فريق ترامب القانونى

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذين كان يفترض أن يكونا اثنين من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"، فى ما وصف بأنه "قرار مشترك لهما". وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سى إن إن".
وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر لها أن ترامب "انفصل" فجأة عن محاميين من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، فى خطوة تربك فريق الدفاع الخاص بترامب قبل أيام من نظر مجلس الشيوخ فى مادة المساءلة التى أقرها مجلس النواب.
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