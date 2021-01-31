“new” دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021 || وزيرة التعليم العالي ترد على الطلاب عن الموعد والنسب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية تعمل على قدم وساق لتحديد دليل نسب القبول للجامعات السودانية للعام الدراسي الطويل والمرهق للطلاب، وقالت السيدة الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي / أنتصار صغيرون، أنها تقدر القلق الذي يعيشه طلاب الشهادة السودانية الناجحون في الامتحانات والذين ينتظرون تحديد نسب القبول، لمعرفة الكليات التي تتناسب مع درجاتهم لكي يتم ألبدا في تسجيل الرغبات وملئ أستمارة القبول لدخول الجامعات، خاصة أن النتيجة قد تم إعلانها منذ أكثر من أسبوعين وحذرت من أنسياق الطلاب وراء النسب المضللة التي يتم نشرها عبر بعض المواقع الإلكترونية.

دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021

ينتظر 533ألف و689 طالب وطالبة وهو عدد طلاب الشهادة السودانية الذين أدوا أمتحان الثانوية العامة 2020 في عموم ولايات السودان أل 18 والموزعون بنسبة 498 ألف و 532 طالب وطالبة في المساق الأكاديمي،و عدد 7498 طالب وطالبة في المساق الصناعي، 3506 طالب في المساق التجاري، وعدد 181 طالب في المساق الزراعي، وعدد طلبة المساق النسوي بلغ 534 طالبة، والمساق الحرفي بلغ 8583 طالب وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الأهلية 3755 طالب وطالبة، وعدد طلاب القراءات بلغ 101 طالب، موزعون على 4135 لجنة أمتحانية داخل الولايات السودانية، وعدد 14 لجنة خارج السودان.

الحد الأدنى للقبول بكل كلية يمثل النسبة المئوية والمفاضلة للترشح في الكلية. تقوم الإدارة العامة للقبول بتصحيح الأخطاء في التسجيل للقبول في الفترة الزمنية التي يتم تحديدها من قبل لجنة القبول. يتم ترشيح الطلاب بمؤسسات التعليم العالي بناء على الرغبات التي يقوم بتسجيلها في أستمارة القبول.

الدخول على رابط موقع دليل القبول الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي. ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالرغبات التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التحويل في السنة الأولى : يتم عبر الإدارة وفق أستيفاء نسب القبول للكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها ومدى وجود أماكن شاغرة بهذه الكلية ويجوز للجنة أضافه أي شروط تكون لازمة للتحويل. التحويل في السنة الثانية : تكون وفق شروط منها أن يكون الطالب ناجح في كل مواد الكلية المراد التحويل منها وإذا كان الطالب مفصول لا يحق له التحويل.

أسس القبول بمؤسسات التعليم العالي السودانيةخطوات الاستعلام عن دليل نسب القبول للجامعات السودانيةخطوات التحويل بين الجامعات السودانية