كلوب يعلن "أمرين مهمين" مع استعادة الانتصارات

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه من المنتظر أن يغيب لاعب الوسط، فابينيو، عن المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه قد يتعافى في الوقت المناسب قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وغاب اللاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما، الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع بسبب إصابة العديد من زملائه، عن الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الخميس الماضي، بسبب إصابة عضلية.

ويلعب ليفربول، حامل اللقب، مع وست هام يونايتد، الأحد، قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون الأربعاء، ثم يواجه مانشستر سيتي في السابع من فبراير.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة وست هام خامس الترتيب "أقل إصابة الآن تبعد اللاعب 3 مباريات. يعتمد هذا على أسبوع الإصابة وربما يصل الأمر إلى أربع مباريات. سنرى ما سيحدث.

"أعتقد أن المباراة التي ستشهد عودة فابينيو ستكون مانشستر سيتي".

وأكد كلوب أن نابي كيتا، الذي لم يلعب منذ الفوز 7-صفر على كريستال بالاس الشهر الماضي، اقترب من التعافي من الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 37 نقطة من 20 مباراة، بفارق سبع نقاط عن سيتي المتصدر، مما يعني أن المباراة بينهما قد تكون حاسمة في شكل المنافسة هذا الموسم.