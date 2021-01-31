الصين تمنع دخول الأجانب القادمين من كندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت القنصلية الصينية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى: "ستمنع الصين بشكل مؤقت دخول كل الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة سارية للعمل والأمور الشخصية". وبحسب الوكالة، يأتى الإجراء فى تزامنًا مع القيود التى تفرضها كندا على حركة السفر بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت البلد 4.255 إصابة جديدة بالوباء أمس السبت.

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