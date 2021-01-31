اليمن: ارتفاع أعداد الضحايا فى انفجار محطة غاز بالبيضاء

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الضحايا إلى قتيلين اثنين وأكثر من 60 جريحًا، بينهم 20 فى حالة خطرة، جراء الانفجار الذى وقع أمس السبت، بمحطة لتعبئة الغاز فى محافظة البيضاء التى تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثى فى وسط اليمن.





ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، أدى الانفجار إلى اندلاع حريق هائل تسبب بأضرار فى المحال التجارية والمنشآت والممتلكات والمنازل المجاورة للمحظة موقع الانفجار، إضافة إلى تضرر السيارات المتواجدة فى موقع الحادث.

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