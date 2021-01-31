عاجل.. خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون سوق ووهان

جدة - نرمين السيد - وأنهى فريق المنظمة الخميس، حجرا صحيا استمر أسبوعين بعد وصوله إلى الصين، وانتقل إلى فندق فى ووهان الواقعة بوسط الصين والتى نشأ بها فيروس كورونا فى نهاية 2019.

ومن المتوقع أن يظل الفريق فى الصين لأسبوعين آخرين، وسيزور سوقا للمأكولات البحرية الذى كان مركزا للتفشى المبكر للفيروس. كما سيزور معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول واحدة من الفرضيات، التى رفضتها الصين، إن التفشى نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.