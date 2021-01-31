هبوط طائرة الرئيس الإكوادورى اضطراريا فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - اضطرت طائرة الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، للهبوط اضطراريًا فى واشنطن، أمس السبت، فى ختام زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة إعلام الإكوادور.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال بيان لوزارة الإعلام الإكوادورية، إن "طائرة الرئيس تعرضت لعطل فنى بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة واشنطن، ما اضطرها إلى الهبوط اضطراريًا"، لافتة إلى أن الرئيس مورينو والعديد من وزراء حكومته الذين كانوا برفقته على متن الطائرة.

وأكد بيان الإعلام الإكوادورية، "أنهم جميعًا بخير، وسيعودون إلى الإكوادور فى الساعات المقبلة"، دون الإشارة إلى أى تفاصيل عن تفاصيل بشأن طبيعة الخلل الذى أصاب الطائرة أو ظروف الهبوط الإضطرارى للطائرة.

وكان الرئيس لينين مورينو اختتم زيارته إلى الولايات المتحدة أمس السبت، والتى شملت لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، إضافة إلى لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، التى وافقت على منح الإكوادور قرضًا بقيمة 6.5 مليار دولار فى سبتمبر.