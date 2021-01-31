الاحتلال الإسرائيلى يعلن إحباط عملية طعن فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأحد، إحباط عميلة طعن فى مفرق غوش عتصيون، بالضفة الغربية، حسبما أفاد متحدث الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى فى تغريدة عبر "تويتر".





ولم يذكر متحدث الجيش الإسرائيلى المزيد من التفاصيل حول العملية أو مصير المتهم بتنفيذها، إلا أنها تأتى بعد أيام قليلة من الإعلان عن عملية مماثلة شمال الضفة الغربية، وإطلاق النار على منفذها يوم الثلاثاء الماضى.

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