بزعم محاولة تنفيذ طعن.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة جوتش عتصيون جنوب بيت لحم، بزعم محاولة طعن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" صباح اليوم الأحد: "تقارير أولية عن إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن في مفرق جوش عتصيون".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أنه تم إحباط محاولة اعتداء طعن إرهابي في مفرق جوتش عتصيون وإطلاق النار على المعتدي".

أما "القناة 7" الإسرائيلية فأشارت إلى أنه "لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الجيش"، فيما قالت القناة 12 إن الشاب الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال تم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.