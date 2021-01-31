بسبب تفشي كورونا.. الصين تمنع الأجانب القادمين من كندا

أعلنت القنصلية الصينية في مدينة تورونتو الكندية، اليوم الأحد، أن الصين قررت منع دخول الأجانب القادمين من كندا بشكل مؤقت حتى وإن كانوا يحملون تصاريح عمل سارية في الصين.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، ذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني: "ستمنع الصين بشكل مؤقت دخول كل الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة سارية للعمل والأمور الشخصية".

ويأتي الإجراء في وقت تفرض فيه كندا قيودا على حركة السفر بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا حيث سجلت كندا 4255 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عن 92 إصابة جديدة بينها 73 حالة بعدوى محلية، تم تسجيلها بواقع 63 حالة في مقاطعة جيلين، وتسع حالات في هيلونغجيانغ وحالة واحدة في خبي؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 89522 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.

وقبل 10 أيام، أعلنت العاصمة الصينية بكين، ظهور أول إصابات بسلالة كورونا المتحورة في بريطانيا. وقالت السلطات في بكين إنه تم العثور على حالتي إصابة بسلالة كوفيد-19 المتحورة في منطقة داشينج بالعاصمة الصينية.

وقد قررت السلطات الصين، فرض إغلاق جزئي في عدة مقاطعات بالعاصمة بكين، وذلك بعد تسجيل إصابات بكورونا.

وجاء القرار بعد ظهور حالات قليلة من كوفيد-19 في المدينة. وفقًا للتقارير، تم اكتشاف سبع إصابات بفيروس كورونا في منطقة داشينج الجنوبية في 20 يناير، مما أدى إلى الإغلاق.

وتأتي هذه الإجراءات وسط ما أصبح أخطر تفشي لـ كوفيد-19 في البلاد منذ مارس 2020. كما أنه يسبق موسم عطلة رأس السنة القمرية الصيني الجديد في فبراير، حيث يسافر مئات الملايين، مما يثير مخاوف من حدوث موجة كبيرة أخرى من الفيروس وإعادة البلاد إلى طريق مسدود منهك.