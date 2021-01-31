شاهد .. فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا في الصين

توجه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد،إلى سوق ووهان إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوقًا لتوزيع الأغذية بمدينة ووهان الصينية، لبحث في أصل فيروس كورونا.
وحسب الوكالة، شوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من أحد أكبر الأسواق في ووهان، محاطين بعدد كبير من المسؤولين الصينيين.
ويعد هذا اليوم، هو اليوم الثالث للزيارات الميدانية للفريق بعد خروجه من الحجر الصحي الخميس الماضي، حيث زاروا المستشفيات ومعرضًا لإحياء ذكرى الجهود المبكرة لمكافحة تفشي كورونا في ووهان، والذي تم فرض إغلاقًا بها لمدة 76 يومًا بعد انتشار "كوفيد-19".
ويستعد الفريق لزيارة المعامل والمزيد من الأسواق والمستشفيات خلال أسبوعين في ووهان، لبحث في أصول كورونا.
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