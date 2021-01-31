عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية

أدانت وزارة خارجية البحرين، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، طائرة بدون طيار «مفخخة» باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان، نقلته صحيفة "الأيام"، إن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداء سافرًا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.
وأشادت وزرة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها،
وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
وقال التحالف العربي في بيان "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي".
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