نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 1495 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 15337 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1495 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و857230 إصابة و158074 وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن، وذلك نظراً لقلة عدد الاختبارات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

