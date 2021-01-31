للأسبوع الـ32.. احتجاجات ليلية ضد نتنياهو فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - واصل معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، احتجاجاتهم ضد تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، حيث تجمع المتظاهرون عند الجسور والتقاطعات بجميع أنحاء دولة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك للأسبوع 32 على التوالى.





وحسبما ذكر موقع "i24" الإسرائيلى، طالب المحتجون باستقالة نتنياهو على خلفية اتهامه فى 4 قضايا فساد، إضافة إلى التنديد بتعامله مع جائحة فيروس كورونا، حيث نظموا تظاهرة واسعة النطاق أمام المقر الرسمى لرئيس الوزراء فى القدس، وأمام منزله فى قيسارية. وفى بيان صحفى، قالت حركة الأعلام السوداء، المنظمة للاحتجاجات ضد نتنياهو، إنه "فى ذروة الكارثة الصحية والاقتصادية، أخذ المتهم ـ نتنياهو ـ إسرائيل رهينة لتأجيل محاكمته والانحناء لـ (حلفائه اليهود المتطرفين)". وتتهم الحركة نتنياهو بالسماح لبعض مجتمعات اليهود المتطرفين المتشددين استهزاء بالقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، لعدم تعريض دعمه بين الحزبين الدينيين فى البرلمان للخطر، مطالبين باستقالته وإجراء تحقيق عام فى تعامل الحكومة مع الوباء.

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