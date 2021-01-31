بريطانيا تدشن برنامجا يمنح الجنسية لسكان هونج كونج

جدة - نرمين السيد - وقالت بريطانيا إنها تفى بالتزام تاريخى وأخلاقى تجاه شعب هونج كونج بعدما فرضت بكين قانون الأمن على المدينة التى تتمتع بحكم شبه ذاتى والذى تعتبره بريطانيا "ينتهك شروط الاتفاقيات" التى أعادت بموجبها المدينة إلى الحكم الصينى عام 1997، بحسب رويترز.

وسيسمح البرنامج، الذى كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل فى بريطانيا لمدة خمسة أعوام والتقدم للحصول على الجنسية فى النهاية.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا بينما تقول بكين إنها ستجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.

يأتى الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونج كونج أنهما لن يعترفا بجواز السفر البريطانى "المواطنة فى الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارا من غد الأحد.