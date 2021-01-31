كورونا يواصل انتشاره فى أمريكا.. والإصابات تتخطى 26 مليونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تم تسجيل 2640 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 439 ألفا و439 حالة.
وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 49 مليونا و932 ألفا و850 جرعة لقاح كورونا على الأقل فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 29 مليونا و577 ألفا و902 جرعة على الأقل للمواطنين.
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