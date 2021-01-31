البحرين: إطلاق الحوثيين مسيرة باتجاه السعودية اعتداء سافر وتهديد للمدنيين

جدة - نرمين السيد - أدنت السلطات البحرينية، اليوم الأحد، ‏إطلاق الحوثيين مسيرة باتجاه السعودية، واعتبرته اعتداء سافر وتهديد لسلامة المدنيين.



جدة - نرمين السيد - أدنت السلطات البحرينية، اليوم الأحد، ‏إطلاق الحوثيين مسيرة باتجاه السعودية، واعتبرته اعتداء سافر وتهديد لسلامة المدنيين. وكانت التحالف العربى، قد أعلن مساء أمس، عن اعتراضه وتدميره ‏لمسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه ‎السعودية.

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