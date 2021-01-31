نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الرئيس الاكوادوري تهبط اضطراريًا في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هبطت طائرة تقل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، اضطراريًا بواشنطن، في ختام زيارة رسمية لمورينو الى الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة الإعلام الإكوادورية، بيانًا ذكرت فيه أن "طائرة الرئيس تعرضت لعطل فني بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة واشنطن، ما اضطرها إلى الهبوط اضطرارياً".

وقال البيان، إن الرئيس مورينو والعديد من وزراء حكومته الذين كانوا برفقته هم "بخير"، مشيراً إلى انهم "سيعودون الى الاكوادور في الساعات المقبلة".

وواختتم الرئيس الإكوادوري الذي تنتهي ولايته في 24 مايو، زيارة رسمية الى واشنطن شملت لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

وقد التقى مورينا في العاصمة الأمريكية مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت قد وافقت في سبتمبر الماضي على منح الاكوادور قرضا بقيمة 6.5 مليار دولار.