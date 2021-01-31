نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من الكويت بشأن الرسوم الحكومية على المغادرين والقادمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، فرض رسوم على القادمين والمغادرين من البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.

ومن المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وجاء القرار، انسجامًا مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات، وفقًا للمدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان.

وقال الفوزان، إن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل، نقلًا عن صحيفة الرأي الكويتية.