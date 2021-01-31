تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 الأهلي والدحيل نايلسات عربسات هوت بيرد

تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 ، يترقب جميع محبي ومتابعي الساحرة المستديرة في الوطن العربي انطلاق بطولة كاس العالم للأندية في نسخته الجديدة، والتي يُشارك فيها عدد من الأندية الكبيرة العربية والأوروبية، ويرغب الكثير في معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 على النايل سات عربسات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، وبالتحديد الجماهير التي لا تمتلك اشتراك في باقة قنوات بين سبورت المشفرة التي تذيع مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021

تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 20251 ، تنطلق البطولة الكبيرة مونديال العالم للأندية في اليوم الرابع من فبراير وتستمر حتى تنتهي في لقاء النهائي يوم الرابع عشر من نفس الشهر، وهناك العديد من المواجهات الثقيلة بين الأندية المُشاركة حسبما أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2021 التي أُجريت في المدينة السويسرية.

وستكون المباراة الافتتاحية عندما يصطدم النادي الأهلي المصري بفريق الدحيل القطري في واحدة من أهم وأكبر المباريات في البطولة العالمية، وقد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة الدوحة منذ أيام قليلة للاستعداد للمواجهة الكبيرة ضد الدحيل القطري في أولى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وضمت قائمة الأهلي 25 لاعباً.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم للأندية 2021

يوجد أربعة قنوات مفتوحة تذيع مباريات كاس العالم للأندية مجانا 2021 على رأسها قناة عربية واحدة هي قناة الكأس الرياضية القطرية سنتعرف على ترددها، وثلاثة قنوات فضائية أجنبية كشفت أنها ستنقل مباريات كأس العالم للأندية مجانا بدون تشفير.

تردد قناة تي في سبورت البولندي هوت بيرد: تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500

تردد قناة ميديا يست الإيطالية هوت بيرد: تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500

تردد قناة بي إن تي البلغارية هيلاس سات: تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 2021: نايل سات: تردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500

وفي نفس السياق فقد أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت الرياضية أنها ستذيع مباراة الأهلي والدحيل مجانا بدون تشفير وذلك من الحد من التكتلات والازدحام في الأماكن العامة والمقاهي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة نايل سات: 11566 – عمودي

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة عرب سات: 12765 – أفقي

تردد قناة bein sports HD المفتوحة سهيل سات: 11566 – أفقي

وإلى هنا نكون قد أتممنا المقال وقدمنا تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 ، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري مجانا على النايل سات عربسات هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار وكل ما هو جديد فيما يخص ذات الشأن.