موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

مباراة برشلونه في الدوري الاسباني اليوم تجمعه على ملعبه الكامب نو ضد فريق اتلتيك بلباو في الجولة الحادية والعشرين من الليغا التي تشهد تواجد فريق أتلتيكو مدريد على صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد الذي تعثر بالأمس في نفس الجولة بالخسارة على ملعبه ضد ليفانتي بهدف مقابل هدفين، بينما رفاق سيميوني سيلاقوا خارج الديار اليوم فريق قادش صاحب المركز الثاني عشر، ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز واستغلال تعثر الريال للترقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الميرنجي وفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية الثالث حاليا بعد انتصاره بالأمس ضد إيبار بهدفين دون رد، وسيبدأ موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الفريق الكتالوني برشلونة يأمل في تكرار انتصاره ضد الفريق الباسكي بيلباو حين يستضيفه في مباراة لن تقل قوة عن نظيرتها التي جمعت الفريقين منذ أسابيع مؤجلة من الجولة الثانية على ملعب سان ماميس، وانتهت بفوز مثير للبلوغرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث افتتح ويليامز التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض قبل أن يعادل بيدرو لوبيز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من المباراة التي سجل فيها ميسي هدفين للبارسا بعد هدف لوبيز قبل أن يسجل مونياين هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لم يسعف بيلباو في تفادي الخسارة ضد البارسا.

أتلتيك بيلباو يأمل في تحقيق الفوز ضد برشلونة من أجل اقتناص نقاط المباراة الثلاث والتقدم إلى الأمام في جدول ترتيب الليغا المتوجد فيه حاليا في المركز العاشر برصيد 24 نقطة جمعها من تحقيق الفوز في سبع مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، وخسارة تسع في البطولة التي حقق فيها فوز كبير في آخر مبارياته ضد خيتافي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد قبل أن يحقق فوز ثمين في كأس ملك أسبانيا ضد فريق ديبورتيفو ألكويانو بهدفين عن طريق ويليامز وفيلاييري مقابل هدف سجله المغربي مراد الغزواني للفريق الذي أطاح مسبقا بريال مدريد من البطولة قبل أن يتخطاه بلباو بجدارة إلى ربع النهائي.

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بي أن سبورت HD1.

بي أن سبورت HD1.

تعليق: رؤوف خليف.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباوالقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلباو