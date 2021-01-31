اعتقال 261 شخصا فى مسيرات لدعم نافالنى بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - ويستعد مؤيدو نافالنى فى موسكو للخروج فى مسيرة بالقرب من إدارة الكرملين ومقر جهاز الأمن الاتحادى الروسى فى التاسعة بتوقيت جرينتش اليوم الأحد. وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قد انضمت إلى دعوات الإفراج الفورى عن المعارض الروسى المسجون أليكسى نافالنى، مؤكدين أن "روسيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترام حقوق الإنسان وضمانها".

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