18,3 ألف إصابة و485 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا اليوم الأحد 18359 إصابة و485 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة العامة إلى 3 ملايين و850439 إصابة و73182 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
وتشير هذه الأرقام إلى تراجع تدريجي لعدد الأصابات لليوم الثاني والوفيات لليوم الرابع على التوالي.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 3 ملايين و300004 أشخاص بعد تماثل 20040 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 477253 حالة نشطة.
وانخفضت الأرقام في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ، أكبر بؤرتي للتفشي في البلاد، مقارنة مع اليوم السابق، لتبلغ 2284 إصابة و66 وفاة في موسكو، و2160 إصابة و47 وفاة في بطرسبورغ.
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