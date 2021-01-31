مهلة 4 أيام فقط .. الرئيس الإيطالي يطالب بتشكيل سريع للحكومة

منح الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" الأحزاب السياسية في بلاده أربعة أيام فقط لإنهاء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، بعدما استقالت الحكومة السابقة لجوزيبي كونتي، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قال ماتاريلا إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس "المجموعات نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة".
ويواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال في خضم جائحة كورونا التي أدّت إلى وفاة أكثر من 87 ألف شخص في البلاد وتسببت بركود اقتصادي عميق.
أجرى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الجمعة مفاوضات صعبة ونهائية لتشكيل حكومة جديدة للبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.
وكانت حركة الخمسة نجوم وأحزاب كتلة يمين الوسط التي كانت مشاركة في الحكومة حتى وقت قريب ضيوفا على الرئيس في مكتبه.
وبين هذه الأحزاب حزب إخوة إيطاليا (فراتيللي ديتاليا) برئاسة جيورجيا ميلوني، و"حزب الرابطة" اليميني الذي يرأسه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، و"فورزا إيطاليا" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
وأوضح ممثلو حركة الخمسة نجوم بعد المحادثات أنهم لا يريدون الاستمرار إلا مع جوزيبي كونتي كرئيس للوزراء، بينما طالبت أطراف أخرى بتحالفات مختلفة.
وقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته من منصبه يوم الثلاثاء.
وفقد رئيس الوزراء أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ عندما انسحب شريكه الأصغر حزب "إيطاليا فيفا" (تحيا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي من ائتلافه بسبب خلاف حول أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.
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