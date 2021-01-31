مفاجأة الصين الكبرى للعالم .. 7 لقاحات لكورونا في وقتٍ واحد

بعدما أعلنت الصين عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتوريده لدول عدة في العالم، تخطط البلد الآسيوية الكبرى إلى تزويد العالم بلقاحات أخرى ستمنح العالم ربما راحة من المرض المعدي، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

ذكر مسئول صيني، اليوم الأحد، أن 7 لقاحات محلية مضادة لكوفيد-19 دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد.

قال "وو يان بين"، مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، في مؤتمر صحفي أن الصين لديها حاليا 16 لقاحا تم تطويرها بشكل ذاتي.

وكان أول لقاح طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت "سينوفارم"، حصل الشهر الفائت على موافقة سوقية مشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.

أعلنت هيئة الصحة في إمارة دبي، السبت، أنها ستبدأ التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لوباء كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19"، على ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

من ناحية أخرى، قال الدكتور هونج نجوين فيت ، عضو المجموعة المعنية بالتحقيق بتفويضٍ من منظمة الصحة العالمية في منطقة ووهان أصل وباء كورونا، إن فريق المحققين، زار سوق الجملة في ووهان.

وبدأ فريق تحقيق مكون من 13 خبيرًا من منظمة الصحة العالمية تحقيقهم عن الوباء، بعدما خرجوا من الحجر الصحي الذي استمر 14 يومًا.

و زار الفريق منطقة التخزين البارد للسوق يوم الأحد ، وتحدث مع إدارة السوق حول كيفية معالجة واختبار الطعام المستورد.

و قال نجوين فيت لشبكة CNN: " سنزور سوق هوانان للمأكولات البحرية. آمل أن نتحدث مع مسؤولي إدارة السوق ونطرح أسئلة حول تاريخ (تفشي المرض). نحن مهتمون بشدة بالذهاب إلى هناك حيث من المحتمل أن يكون هذا هو المكان الذي ظهرت فيه الحالات الأولى المرتبطة بالوباء".

يأتي التحقيق بعد عام من إغلاق مدينة ووهان الصينية بسبب الوباء - لكن بعض الخبراء أعربوا عن شكوكهم بشأن مدى قدرة الفريق على الكشف عن أصل الوباء.