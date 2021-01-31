أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة السعودية.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم، الأحد - أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.
وأشادت الوزارة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.