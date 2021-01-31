نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيلان وأكثر من 60 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار محطة غاز باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة لتعبئة الغاز فى محافظة البيضاء التى تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثى، إلى قتيلين اثنين وأكثر من 60 جريحًا، بينهم 20 فى حالة خطرة.

وأسفر الانفجار، عن اندلاع حريق هائل تسبب بأضرار فى المحال التجارية والمنشآت والممتلكات والمنازل المجاورة للمحظة موقع الانفجار، إضافة إلى تضرر السيارات المتواجدة فى موقع الحادث، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام يمنية.