نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18.3 ألف إصابة و485 وفاة جديدة بكورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 18359 إصابة و485 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة العامة إلى 3 ملايين و850439 إصابة و73182 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وشهدت روسيا، تراجعًا تدريجيًا لعدد الأصابات لليوم الثاني والوفيات لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصل مجموع المتعافين من كوفيد-19، إلى 3 ملايين و300004 أشخاص بعد تماثل 20040 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 477253 حالة نشطة.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، انخفاض الأرقام في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ، أكبر بؤرتي للتفشي في البلاد، مقارنة مع اليوم السابق، لتبلغ 2284 إصابة و66 وفاة في موسكو، و2160 إصابة و47 وفاة في بطرسبورغ.