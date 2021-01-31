مصر.. وصول الشحنة المنتظرة من لقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، أن البلاد استلمت أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد" المصنع في الهند، ضمن خطة توفير لقاحات ضد الفيروس من مصادر متنوعة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الشحنة تقدر بنحو 50 ألف جرعة من اللقاح.
وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، قد أعلنت السبت عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد"، الأحد.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق، التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.
وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70 في المئة في الوقاية من المرض.
وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات، وسيكون للقاح تأثير على التقليل من أعراض المرض والوقاية من العدوى والحد من انتشارها.
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