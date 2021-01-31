الصين: 7 لقاحات مضادة لكورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قال وو يان بين، مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، إن الصين لديها حاليا 16 لقاحا تم تطويرها بشكل ذاتى.
يذكر أن لقاح سينوفارم الصينى حصل على الموافقة السوقية المشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية، الشهر الماضى، حيث طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية.
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