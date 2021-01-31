غدًا.. بايدن يلقى خطابًا يحدد ملامح السياسة الخارجية لأمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته قناة "NBC News" الأمريكية، قال مصدر رفيع المستوى، إن بايدن سيطرح غدًا رؤيته للسياسة الخارجية، والتى تهدف إلى "استعادة مكانة أمريكا فى العالم"، مؤكدًا أن هذه الكلمة ستكون أول خطاب هام حول السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى الجديد منذ توليه منصبه.

وأشارت القناة إلى توقعات بأن بايدن سيلقى كلمته هذه خلال زيارة مقررة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، أعلنت فى وقت سابق، أن بايدن سيزور مبنى وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين، حيث يلتقى هناك بالوزير أنتونى بلينكن.