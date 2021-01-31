جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته قناة "NBC News" الأمريكية، قال مصدر رفيع المستوى، إن بايدن سيطرح غدًا رؤيته للسياسة الخارجية، والتى تهدف إلى "استعادة مكانة أمريكا فى العالم"، مؤكدًا أن هذه الكلمة ستكون أول خطاب هام حول السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى الجديد منذ توليه منصبه.
وأشارت القناة إلى توقعات بأن بايدن سيلقى كلمته هذه خلال زيارة مقررة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، أعلنت فى وقت سابق، أن بايدن سيزور مبنى وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين، حيث يلتقى هناك بالوزير أنتونى بلينكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. بايدن يلقى خطابًا يحدد ملامح السياسة الخارجية لأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.