انسحاب 5 محامين من فريق الدفاع عن ترمب قبيل محاكمته بالكونغرس

انسحب محاميان من فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كانا يستعدان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ.

وقالت قناة "سي إن إن" الاميركية، نقلا عن مصدر إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترمب.

ولاحقا، ذكرت القناة، نقلا عن مصادر، أن ثلاثة محامين آخرين انضموا مؤخرا إلى فريق ترمب، تركوا الفريق، وهم جوشوا هوارد، وجونى جاسر وجريج هاريس.

وبحسب المصادر أراد ترمب من فريق دفاعه التركيز في مرافعاته على تزوير الانتخابات.

ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترمب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير/ شباط للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترمب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبذلك، أصبح ترمب، الذي ترك منصبه يوم 20 كانون الثاني/ يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.