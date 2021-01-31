السفير السعودي بالقاهرة ينعى الأمير تركي بن ناصر: خالص العزاء لسيدي خادم الحرمين

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي، الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس، السبت، وسبق أن شغل مناصب عسكرية ومدنية عدة، آخرها رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر السعودي.

وتقدم سفير المملكة بالقاهرة بخالص التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في تغريدة له عبر "تويتر" جاء فيها: "خالص العزاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ولسموكم الكريم وجميع أفراد الأسرة الموقرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ووأن يسكنه فسيح جناته.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية ورجال أعمال، الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس، السبت.

وتقدم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأسرة الحاكمة في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، خاصة أسرة الأمير فيصل بن تركي وعائلة الفقيد.

وفارق الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الحياة عن عمر ناهز 73 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي، نقل على أثرها للمستشفى.

وغرد الأمير سلطان بن خالد آل سعود قائلا: "أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الذي وافته المنية قبل قليل، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان".