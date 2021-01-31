ينتظره العالم.. خطاب مرتقب لـ الرئيس الأمريكي جو بايدن غدًا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاحد، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلقي غدًا الاثنين، خطابًا بشأن سياسة إدارته الخارجية.
وذكرت شبكة "إن. بي. سي" نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا يحدد رؤيته للسياسة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين.
وبحسب القناة التليفزيونية الأمريكية، فإن الخطاب سيدلي خلال الزيارة المعلنة سابقًا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث سيلتقي بايدن بوزير الخارجية أنتوني بلينكين.
وإلى جانب ذلك، يخطط الرئيس أيضا للتوقيع على سلسلة من المراسيم المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك وثيقة بشأن إنشاء مجموعة عمل للم شمل العائلات المهاجر، التي تمّ فصلها خلال رئاسة دونالد ترامب.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت يوم الجمعة أن بايدن سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الاثنين.
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