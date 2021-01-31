أخبار اليمن : برودة نسبية على 9 محافظات يمنية

برودة نسبية على 9 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء باردة إلى باردة نسبياً على المحافظات الجبلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون باردة على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع ، مشيراً إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 2 ـ 5 درجات مئوية.

وستكون الأجواء باردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب، وعلى المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 ـ 11 درجة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية تؤثر على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب حيث قد تصل إلى أكثر من 25 عقدة ما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من درجات الحرارة المنخفضة، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من تأثيرات الأجواء الباردة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.

