جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة السعودى، الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلا: "هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة".





وأضاف الربيعة، فى كلمة له بشأن تطورات الجائحة، أن الموجة الثانية من الفيروس أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها، فقد رصدنا للأسف زيادة ملحوظة فى عدد الإصابات والتى يعود سببها للتجمعات والتراخى فى التدابير. وتابع وزير الصحة السعودى، بأن عدم الالتزام سيضطرنا لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع، لذلك على الجميع المحافظة على مكتسبات التصدى للجائحة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. واختتم بقوله، بأن "القيادة جعلت من صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء، حيث لا نريد العودة لتفشى الفيروس كما حدث فى بعض الدول".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة السعودى: نمر بفترة صعبة ويتحتم علينا التعامل بجدية مع كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.