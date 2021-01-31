معاملة بالمثل.. هل رفض بايدن اتصالا من نتنياهو؟

جدة - نرمين السيد - يبدو أن الأمور لم تستتب بعد بين الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الحالى بنيامين نتنياهو، حيث زعم تقرير صحفى أن الرئيس الديمقراطى لم يبادر كعادة الرؤوساء الأمريكيين للاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلى بعد جلوسه فى المكتب البيضاوى، بل وأنه رفض أيضًا الرد على اتصال من نتنياهو.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، قال مصدر كبير فى البيت الأبيض إنه بعد اتصال بايدن برؤساء الدول، واتصال وزير خارجيته أنتونى بلينكن بنظيره الإسرائيلى جابى أشكينازى، ومستشار الأمن القومى جيك سوليفان بنظيره الإسرائيلى مئير بن شبات، توقع نتنياهو أن يتلقى اتصالاً من بايدن، إلا أنه لم يحصل!

وأضافت الصحيفة الكويتية، عندئذ بادر نتنياهو إلى مهاتفة بايدن، إلا أن الرئيس الأمريكى رفض استقبال الاتصال، حيث قال مكتبه إنه مشغول بمتابعة شؤون وباء كورونا وأمور أخرى.

ولم يستبعد المصدر أن يجرى اتصال بين بايدن ونتنياهو بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة الأمريكية، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التى لا يتصل بها رئيس الولايات المتحدة برئيس وزراء إسرائيل خلال الأسبوع الأول من تسلمه المنصب فى البيت الأبيض.

كما يشير التقرير إلى مؤشرات أخرى تؤكد برودة العلاقات بين الجانبين، لافتًا إلى أن قائد المنطقة الوسطى فى الجيش الأمريكى الجنرال كينيث ماكينزى، الخميس الماضى، مع وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، وقائد الأركان أفيف كوخافى بإيعاز من بايدن، إلا أنه لم يلتقى بسكرتير نتنياهو العسكرى، أو أى من مسؤولى مكتبه، حسبما جرت العادة.

كما أشار تقرير "الجريدة" إلى أن مقربين من بايدن باشروا إجراء اتصالات مع شخصيات إسرائيلية منافسة لنتنياهو، منها يئير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل"، وجدعون ساعر، الذى انشق أخيرًا عن حزب "الليكود"، ليؤسس حزب "أمل جديد" مع منشقين آخرين، ليخوض الانتخابات المبكرة المقررة فى مارس المقبل ضد "الليكود".

وبحسب الصحيفة الكويتية، تأتى مواقف الإدارة الأمريكية ردًا على ما أسموه دعم نتنياهو للرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب، حيث يرى أعضاء فريق بايدن أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة معاملة نتنياهو بالمثل فى الانتخابات الإسرائيلية.