ماليزيا توسع برنامج فحوصات "كوفيد-19" الإجبارية للعمال الأجانب من 2 فبراير المقبل

أعلن وزير الموارد البشرية الماليزي إم. سارافانان، أن برنامج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الإجبارية للعمال الأجانب سيتم توسيعه على الصعيد الوطني اعتبارًا من 2 فبراير المقبل.



وقال إم سارافانان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن التوسيع جاء بعد إعادة تنفيذ قرار تقييد الحركة في 13 يناير الجاري والإعلان عن حزمة حماية الاقتصاد والشعب (بيرماي) في 18 من الشهر ذاته.

وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل منظمة الضمان الاجتماعي الماليزية "سوكسو" بالتعاون مع العيادات الخاصة في جميع أنحاء البلاد، التي توفر فحوصات "كوفيد-19" عن طريق الطقم التشخيصي المعتمد لدى وزارة الصحة، موضحا أن الفحص أصبح إجباريًا بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988 (القانون رقم 342).