لأول مرة.. خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة هذا الشخص.. صور

خرج المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، للمرة الأولى من الحجر المنزلي الذي كان يلتزم به منذ بدء تفشي وباء كورونا، وذلك لزيارة مرقد الخميني.

ونشرت وكالة "إرنا" الإيرانية، صورًا تظهر خامنئي وهو يزور مرقد الإمام الخميني ومقبرة الشهداء جنوب غربي طهران، بمناسبة "الذكرى 43 لعودة الإمام الخميني من المنفى وانتصار الثورة الإيرانية".

وتعد هذه المرة العلنية الأولى، التي يخرج فيها خامنئي من حجره المنزلي بسبب الجائحة.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن "خامنئي زار مراقد شهداء الثورة والحرب المفروضة وبينهم القادة محمد حسين بهشتي (رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران) ومحمد علي رجائي (الرئيس الايراني الاسبق) و(رئيس وزرائه) محمد جواد باهنر.